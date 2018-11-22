18:58
USD 69.82
EUR 79.62
RUB 1.06
Официально

Об утверждении Положения о Республиканском конгрессе молодежи Кыргызстана

Постановление Правительства КР от 19 ноября 2018 года № 540

Об утверждении Положения о Республиканском конгрессе молодежи Кыргызстана

В целях привлечения молодых граждан к формированию и реализации государственной молодежной политики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 17 Закона Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о Республиканском конгрессе молодежи Кыргызстана согласно приложению.

2. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики принять соответствующие меры по реализации настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 53
Версия для печати
Материалы по теме
Надо что-то делать. Отмечается рост токсикомании среди подростков Кербена
Противостоять экстремизму должны государство, религиозные организации и общество
В борьбе с радикализацией верующих нельзя смешивать ислам и экстремизм
Одна из причин религиозной радикализации молодежи — социальная несправедливость
Немецкий исследователь написал книгу о молодежи Бишкека
По улицам Бишкека на лонгборде
Молодежь Кыргызстана хочет честных выборов
Премьер утвердил программу поддержки молодежных инициатив
Кыргызстанцы выиграли два «серебра» в последний день чемпионата мира по борьбе
Кыргызстанец Акжол Махмудов выиграл «серебро» на чемпионате мира по борьбе
Популярные новости
Подписаны указы о&nbsp;приеме в&nbsp;гражданство и&nbsp;о&nbsp;выходе из&nbsp;гражданства Кыргызстана Подписаны указы о приеме в гражданство и о выходе из гражданства Кыргызстана
Максат уулу Дамир назначен директором Департамента туризма Максат уулу Дамир назначен директором Департамента туризма
Эркебай Мурзабеков назначен директором Агентства по&nbsp;защите депозитов Эркебай Мурзабеков назначен директором Агентства по защите депозитов
Создан Совет по&nbsp;связям с&nbsp;соотечественниками за&nbsp;рубежом при президенте&nbsp;КР Создан Совет по связям с соотечественниками за рубежом при президенте КР
Бизнес
Групповой этап Лиги чемпионов на&nbsp;Mega iTV Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV
Награждение победителей финального этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; Награждение победителей финального этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Спешите! Осталось три недели до&nbsp;конца акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Осталось три недели до конца акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Black Friday в&nbsp;О!Store: СКИДКИ на&nbsp;номера и&nbsp;аксессуары до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в О!Store: СКИДКИ на номера и аксессуары до 70 процентов