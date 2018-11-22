Постановление Правительства КР от 19 ноября 2018 года № 540

Об утверждении Положения о Республиканском конгрессе молодежи Кыргызстана

В целях привлечения молодых граждан к формированию и реализации государственной молодежной политики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 17 Закона Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о Республиканском конгрессе молодежи Кыргызстана согласно приложению.

2. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики принять соответствующие меры по реализации настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.