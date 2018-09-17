Вахта памяти. Кыргызстанцы вошли в состав Российского поискового движения

Поисковая группа «Наша Победа — Биздин Жениш» из села Ленинского, расположенного в пригороде Бишкека, по итогам работы в международной экспедиции «Волховский фронт», прошедшей 9-25 августа в Чудовском районе Новгородской области, включена в Российское поисковое движение, став одним из его филиалов. Об этом и о том, как проходила экспедиция, участники группы рассказали 24.kg на пресс-конференции.

Традиции

О том, что в селе хорошо поставлено воспитание, нам было известно. Нашли этому подтверждение и на этот раз. Пока участники поисковой группы готовились к пресс-конференции — а ее было решено провести на улице, поэтому предстояло установить экран, аппаратуру, прикрепить растяжку с эмблемами, — мы решили прогуляться в ближайшем сквере.

Неподалеку на летней сцене играли мальчишки — школьники начальных классов. Они, побросав ранцы, с шумом носились друг за другом, и вдруг один из них крикнул: «Битва за Родину!» И сразу стало понятно, что пацаны растут нормальные и игры у них тоже самые что ни на есть правильные. Вскоре к ним подошел паренек постарше в военной форме — воспитанник казаков, их называют в селе кадетами и считают кандидатами в поисковики. Он велел им заканчивать игру и собрать там, где они «воевали», весь мусор. И те совершенно спокойно выполнили его требование, а потом взяли свои ранцы и разошлись по домам, чтобы не мешать взрослым.

Хороший пример, что-то давно ничего подобного мы в городе не видели.

Вернуть имена героев

Участники поисковой группы рассказали, что зимой-летом 1942 года в тех местах, где они вели раскопки, проходила Любанская наступательная операция войск Волховского фронта Красной Армии против немецких войск группы армий «Север» с целью разгрома противника и прорыва блокады Ленинграда. Работали они в составе объединенной команды СНГ (участники назвали ее «Советский Союз»), команд Тверской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего в экспедиции было более 600 поисковиков.

Из Кыргызстана приехали 7 участников: руководитель Т.И.Владимирова, командир группы учитель английского языка Е.С.Дятлова и пятеро ребят — Зарипа Наврузова, Сергей Рязанов, Александр Бутрин, Татьяна Сысина и Арина Машнич.

Совместными усилиями были найдены останки 190 советских солдат, только наша объединенная группа подняла 11 бойцов. Татьяна Владимирова

На первый взгляд, она говорила самые простые и понятные вещи, но они трогали сердца слушателей: «Главное — вернуть имена героев из забвения, не дать остаться неизвестными. Немаловажно для нас и сохранить эту память для будущих поколений. Мы своими руками попробовали, что такое «найти бойца», нашли друзей из других поисковых отрядов России, не на словах, а на деле узнали, что такое любить Родину. Ребята со слезами на глазах покидали Чудово. Говорили: «Мы хотим вернуться сюда еще не раз. Ведь так много еще солдатиков осталось лежать в новгородской земле. А это неправильно, так быть не должно. Они нас ждут».

Во имя живых

Теперь поисковикам предстоит сосредоточиться на работе с документами. Впрочем, эту скрупулезную деятельность они никогда не прекращают. Она требует времени, внимания и выдержки. Порой кажется, что если сразу человек не найден, то уже и не отыщется. Это не так. Очень часто на поиски уходят годы, но когда после многочисленных запросов, сверки данных в архивах удается найти место захоронения и подтвердить это документально, всех переполняет радость. Особенно трогательно, когда появляется возможность связаться с родными погибшего воина. И вот одна из последних историй.

Пять лет назад к поисковикам из села Ленинского обратились родственники Сагынбека Темиралиева, который в числе сотен сверстников из этого района был призван на Великую Отечественную.

Фото из семейного архива фронтовика. Младший лейтенант Сагынбек Темиралиев

В последнем письме с фронта он написал, что часть их находится у Черного моря, впереди предстоят тяжелые бои и, скорее всего, он уже не вернется. Затем пришло сообщение о том, что их сын, брат и муж (а женат младший лейтенант был всего 4 месяца) пропал без вести.

Прошли годы. Его младший брат Сабырбек, тоже фронтовик, без устали искал место его гибели и захоронения, посылал запросы во все инстанции. Безрезультатно. Перед смертью он очень жалел, что не смог отыскать брата.

И вдруг этим летом в село пришло сообщение, в котором говорилось, что стало известно, где младший лейтенант Темиралиев принял последний бой и где был похоронен. Случилось это в Севастополе в 1942 году.

Информация стала доступна после вхождения полуострова Крым в состав России.

«Мы очень благодарны ребятам из Севастополя, — говорят поисковики-кыргызстанцы. — Пять лет мы искали нашего земляка, который числился пропавшим без вести в местах боев 24-й отдельной погранзаставы НКВД. При поддержке отряда «Долг» из Севастополя мы нашли место захоронения. Сейчас родственники планируют поехать на полуостров Маячный, на братскую могилу у памятного места 928-й зенитной батареи, и на месте захоронения бойца установить памятную мемориальную плиту».

На пресс-конференции Назгуль Бегалиева, внучатая племянница Сагынбека Темиралиева, выразила благодарность группе местных поисковиков и пожелала им удачи в их благородной работе. Сама она преподает русский язык в соседнем селе и знает, как это важно для воспитания, чтобы память о военных подвигах наших предков тронула сердце каждого ученика.

«К 9 Мая мой класс поставил сценку из повести Б.Васильева «А зори здесь тихие...», — рассказала она, — и вы знаете, не было зрителей, у которых бы на глаза не навернулись слезы».

Общая память

Руководитель поисковиков из села Ленинского Т.И.Владимирова выражает искреннюю благодарность Поисковому движению России (лично Е.М.Цунаевой и ее команде), Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества, фонду развития «Институт евразийских исследований», в частности, бишкекскому филиалу, а также объединению «Наша Победа» из Тулы за приглашение принять участие в экспедиции, за хорошую организацию поисковых работ, прекрасное обустройство быта ребят, за оказанную поддержку и помощь.

Поездка состоялась и благодаря поддержке главы айыл окмоту К.Бековой, депутатов местного кенеша, семиреченских казаков и жителей села. «Когда мы едины, мы непобедимы», — любит повторять неугомонная Татьяна Ивановна Владимирова. Да так, собственно, оно и есть.