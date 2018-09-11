Поножовщина, суициды, дедовщина. Что творится в кыргызской армии?

В последнее время сообщения о ЧП в различных армейских подразделениях Кыргызстана не сходят с новостных лент. Дедовщина, поножовщина, суициды — далеко не полный список происшествий.

Армия самоубийц

В Департаменте охраны и конвоирования при ГСИН в этом году произошло три несчастных случая, два из которых закончились гибелью солдат.

6 июня 2018 года солдат срочной службы департамента, находясь на посту, выстрелил себе в голову из автомата. Родственники погибшего отказались от претензий к ГСИН.

В ведомстве считают, что причина суицида могла крыться во взаимоотношениях солдата с родственниками. Но разбираться особо никто не стал.

Еще один солдат Департамента охраны и конвоирования покончил жизнь самоубийством в здании Ленинского районного суда Бишкека. 18-летний парень застрелился из табельного оружия в туалете.

Однако в этом случае причины, по которым молодой человек пошел на такой шаг, неизвестны. Сослуживцы и командиры парня отзывались о нем хорошо, неуставных взаимоотношений не выявили. Парень рос в полноценной семье.

И еще один случай в подразделении ГСИН. В колонии № 1, расположенной в селе Молдовановке, солдат срочной службы выстрелил себе в голову. Его госпитализировали, ранение оказалось несерьезным, и через некоторое время молодой человек продолжил службу.

Вертолета нет, как и виновных

9 июля в горах Кыргызстана разбился боевой вертолет Сил воздушной обороны. В результате ЧП пострадали шесть человек, трое из которых туристы.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело, специалисты Минобороны России до сих пор помогают проводить экспертизу. Воздушное судно осталось в горах и не подлежит восстановлению. Однако никто из высокопоставленных военных чиновников ответственности так и не понес.

Рабы в погонах

В июне 2018 года Военная прокуратура и правозащитники выявили факты издевательств над солдатами в войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш. Выяснилось, что военнослужащих вывозили в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки. За это командиры получали деньги, однако солдатам ничего не платили.

Командира части сняли с должности, а трех человек — старшего лейтенанта и двух прапорщиков — водворили на гауптвахту на один месяц.

В том же месяце в городе Таш-Кумыре прапорщик войсковой части Министерства чрезвычайных ситуаций избил солдат-срочников.

Военнослужащий был пьян. Всего в казарме находилось 24 человека, из которых пострадали девять. Таш-Кумырский городской суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы.

Под высоким напряжением

А 19 августа в войсковой части Сухопутных войск, расположенной в городе Майлуу-Суу, произошло очередное ЧП: солдата срочной службы Руслана Сапарбаева ударило током. В результате сильных ожогов молодому человеку ампутировали обе руки.

В Генеральном штабе традиционно уверяют, что произошел несчастный случай.

По версии ведомства Руслан Сапарбаев во время несения наряда самовольно проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак.

Однако Военная прокуратура опровергла это. В надзорном органе установили, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.

Ушел купаться и не вернулся

В городе Таш-Кумыр 13 августа солдата срочной службы МЧС Мирлана Доолбек уулу и еще троих военнослужащих привлекли к поисково-спасательным работам на реке Нарын, где утонул мужчина. В конце дня ребята решили искупаться, командир разрешил. Мирлан Доолбек уулу во время купания пропал, его тело спасатели нашли только на следующий день.

Прокуратура задержала первого заместителя командира отдельного поисково-спасательного отряда МЧС КР, начальника штаба А.А. и командира поисково-спасательной группы К.Х. Им предъявили обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» УК КР. Уголовное дело расследуют.

У спецназа в ход идут ножи

На днях отличились и представители армейской элиты — офицеры спецназа «Илбирс». Во время уборки территории части между капитаном и прапорщиком подразделения возникла ссора. Завершилась она тем, что капитан ударил оппонента кухонным ножом в бедро.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Сейчас капитан под домашним арестом.

После инцидента Генеральный штаб освободил от занимаемой должности командира войсковой части, другие офицеры получили дисциплинарные взыскания.

Гражданка манит

Стоит заметить, что грешат военнослужащие и самоволками.

Так, недавно Первомайский районный суд Бишкека приговорил сержанта-контрактника к условному сроку за самовольное оставление части.

В суде учли, что военнослужащий через два месяца после оставления части сам пришел в Военную прокуратуру. Он рассказал, что уехал в Казахстан к маме. По его словам, он не общался с ней с детства, а найдя ее контакты, срочно захотел ее увидеть.

Еще один случай самоволки произошел в Пограничной службе. 25-летний военнослужащий охранял кыргызско-узбекский участок границы, но оставил пост и уехал в город Ош.

Командир части узнал об этом после внезапной проверки. Военная прокуратура возбудила уголовное дело, но Араванский районный суд прекратил разбирательство в отношении пограничника.

Что имеем в итоге?

Военная прокуратура возбуждает уголовные дела, проходят суды, общественность негодует. Однако эти бури поразительно удачно обходят стороной верхушку Вооруженных сил и ведомств, хотя именно кабинетные полковники и генералы ответственны за все то, что творится в воинских частях.

Кстати, ранее 24.kg обращалось с официальным запросом в Генеральный штаб и Военную прокуратуру с просьбой предоставить информацию о количестве происшествий в Вооруженных силах за последние три года. Оба ведомства отказались предоставлять ее, сославшись на то, что запрашиваемая информация носит секретный характер.