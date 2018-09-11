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Общество

В Индонезии женщинам запретили обедать с мужчинами

В округе Биреэн индонезийской провинции Ачех мужчинам и женщинам запретили совместно принимать пищу. Таким способом власти хотят добиться от женщин большего «благочестия», пишет The Independent. 

Соблюдать новое правило обязали все кафе и рестораны округа.

По словам местного главы управления по исламским делам, женщины нарушают норму шариата, когда едят вместе с мужчинами: это позволено делать только с мужем или близкими родственниками.

Чиновник заявил, что цель директивы — «защитить достоинство женщин, чтобы они чувствовали себя более комфортно, легко и благочестиво и не делали ничего, что бы нарушало законы шариата».
Законы шариата в мусульманской провинции запрещают любое выражение близости между людьми, не находящимися в браке.

Новые правила, помимо прочего, накладывают ограничения на совместные обеды коллег разного пола и обслуживание женщин без сопровождения после 21.00.

Ранее в этом году в Ачехе прилюдно побили палками женщин, обвиненных в проституции.

Это единственная провинция Индонезии, где существует исламская полиция нравов. Законы шариата в ней распространяются не только на мусульман, но и на всех жителей.
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