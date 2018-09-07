«Ниндзя из Кыргызстана». Каскадер из Nomad Stunts удивляет своими трюками

Ерлан Джусупов из Оша — чемпион Азии и четырехкратный чемпион России по трикингу. Об этом зрелищном и редком виде спорта, набирающем популярность во всем мире, он рассказал Tengrinews.kz.

«Трикинг на русский можно перевести как «трюки боевых искусств». В нем сочетаются движения из боевых искусств (таэквондо, ушу), гимнастики, капоэйры, брейк-данса и других спортивных дисциплин. Одним из основателей трикинга в Центральной Азии считается Азамат Абдуллаев», — рассказал Ерлан Джусупов.

Парень увлекается трикингом с 16 лет, имея за плечами солидную акробатическую школу. Для этой дисциплины не нужны технические приспособления, специальное оборудование или снаряжение. Только ваше тело и желание.

Традиционно трикингом занимаются босиком. Одежда — легкая и удобная. Такая, чтобы без труда можно было сесть на шпагат и встать на мостик. Новичкам осваивать трикинг рекомендуется в спортивном зале с гимнастическими коврами или татами.

Парень работает профессиональным каскадером в группе Nomad Stunts Team и живет в Москве. В России его называют «ниндзя из Кыргызстана».

Сейчас Ерлан с коллегами на съемках в Новой Зеландии. Каскадеры заняты в одном из голливудских проектов.