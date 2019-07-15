Каскадеры из Кыргызстана приняли участие в съемках диснеевского фильма

Команда каскадеров из Центральной Азии приняла активное участие в съемках нового высокобюджетного фильма студии Диснея под названием «Мулан», который должен выйти в прокат в марте следующего года. Об этом сообщает портал Eurasianet.org.

Отмечается, что на этой неделе студия Диснея выпустила трейлер ленты, который собрал более 175 миллионов просмотров за первые 24 часа.

Многие сцены снимались с участием каскадеров алматинской компании Nomad Stunts, основанной в 2000-м и специализирующейся на конных трюках, батальных сценах и акробатике.

В съемках «Мулан» приняли участие 13 сотрудников — 10 из Казахстана и еще 3 из Кыргызстана. Канат Кадыров исполнял трюки за одного из главных героев актера Джейсона Скотта Ли, а Жандос Айбасов — за другого исполняющего одну из главных ролей актера.

Работники Nomad Stunts участвовали в съемках «Мулан» в Новой Зеландии на протяжении полугода.

«Мулан» — это история о жившей в Китае периода династии Хань девушке-воине, которая спасает свою страну от северных захватчиков. Режиссер Ники Каро рассказала изданию The Hollywood Reporter, что это ремейк снятого в 1998 году полнометражного мультфильма, подвергшегося критике за то, что в нем не были учтены исторические факты и культурные особенности. Главную роль играет американская актриса китайского происхождения Лю Ифэй. В целом весь актерский состав фильма азиатского происхождения.