Каскадеры готовы удивить гостей III Всемирных игр кочевников

С братьями Батыром и Керимом Исраиловыми и их питомцами мы познакомились в селе Орто-Сай. Лошади в их жизни играют едва ли не главную роль.

В конюшне есть разные скакуны - племенные, полукровные, чистокровные, иноходцы, орловские рысаки, донские…

Судьбоносные встречи

Отец Керима и Батыра был геологом. «Транспорта в союзные времена было мало, поэтому в экспедиции в основном направлялись на лошадях. Отец много ездил верхом, сам полюбил лошадей и нам эту любовь привил. С пяти лет мы научились сидеть верхом. Так с тех пор и остались в седле», - вспоминают братья.

Им повезло, говорят мужчины, что довелось в свое время познакомиться с известным кыргызским актером и каскадером, создателем и руководителем единственной в союзе студии батально-трюковых сцен Усеном Кудайбергеновым.

Он всему нас научил - играть, прыгать, владеть джигитовкой и виртуозными трюками. В студию я устроился стажером в 1989 году, быстро и легко все осваивал. Позже начали сниматься в фильмах, дублировать актеров. Так у нас и началась творческая жизнь. Керим Исраилов

Работали над фильмами в Казахстане, Узбекистане, Татарстане, Таджикистане, Туркменистане. Участвовали с программой в национальных праздниках, государственных мероприятиях.

В 2001 году братья основали федерацию национальных конных игр «Джигиты Азии».

Лучшие в своем деле

О своих успехах мужчины не хвалятся, хотя не скрывают: лучше кыргызских каскадеров на пространстве СНГ не найти. Часто вспоминают своего наставника.

Кыргызские каскадеры превосходят в мастерстве представителей других стран. Ученики Кудайбергенова действительно лучшие. Я не буду хвалиться, но так оно и есть. Каскадеры в Москве, Казахстане, Узбекистане – тоже все ученики Усена. Батыр Исраилов

«Как таковой кыргызской школы каскадеров сейчас нет. Есть несколько групп, все ученики Усена Кудайбергенова, они же обучают и молодое поколение. У нас тоже есть около десяти учеников», - говорит он.

Стать каскадером может…

«Однозначно, не каждый, - считает Батыр Исраилов. - Человек должен любить это дело. Ведь оно не всегда оплачивается. В год съемки провели 1-2 раза, а потом тебя забыли. Бывают и такие моменты. Есть и конкуренция, казахи выходят на рынок».

«Стать каскадером не поздно и в 30 лет. Если человек, конечно, спортом всю жизнь занимался. Какими качествами должен обладать каскадер? Смелостью, прежде всего, и ответственностью, чтобы подходил к своей работе серьезно. Ошибок наше дело не прощает. Иначе все может закончиться и смертельным исходом», - предупреждает он.

О курьезных случаях мужчины предпочли не говорить.

На вопрос, какой трюк можно считаь самым сложым, Батыр Исраилов ответил так:

Тот, который сделал сам Кудайбергенов, - прыгнул с лошадью в воду со скалы высотой 27 метров, за что попал в книгу рекордов Гиннесса. Никто при этом не пострадал. Этот трюк до сих пор никто не повторил. Может, и пытались, но безуспешно. А вообще все трюки сложные, просто навыки должны быть.

О планах на будущее

Продолжают династию каскадеров их дети, среди них и 22-летний сын Керима Бексултан. Верхом на лошади он тоже с пяти лет. И уже в шесть исполнил свой первый опасный трюк без страховки.

«Встал на плечи двум всадникам, держал флаг Кыргызстана. Естественно, сначала страшно, но сумел перебороть это чувство, братья помогли, родители. Ужасно горд был потом, и родители похвалили, - скромно улыбается парень. - А сейчас в моей копилке разные самостоятельные трюки на коне, с саблей. Падал много, но, к счастью, травмы не очень серьезные. А лошади, бывало, ноги ломали. Общение с животными дает мне силы, мотивирует».

Исраиловы участвовали в I и II Всемирных играх кочевников. Намерены удивлять зрителей и во время III игр.

«Столько лошадей держать, готовиться, а потом не участвовать – было бы просто обидно. Приглашения пока не было. Но мы рассчитываем на него», - отмечает Батыр Исраилов.

Рассказывать заранее о трюках каскадеры не стали. Лишь заметили, что готовы выступать хоть сегодня вечером, в том числе и с огневыми трюками на коне.

Ждать осталось недолго. Игры запланированы на осень 2018-го.