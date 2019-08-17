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Спорт

Каскадер Фархат Косимов стал инструктором венгерских прикладных боевых искусств

Каскадер из Кыргызстана Фархат Косимов получил сертификат инструктора прикладных боевых искусств венгерских кочевников.

По его словам, он стал первым выходцем из Центральной Азии, получившим такой сертификат. «Это древние боевые искусства кочевников мадьяров — предков Аттилы», — написал он.

Как отметили венгерские СМИ, тренировочный лагерь для молодежи и взрослых Felföldi Dalia Iskola (Школа Хайленд Даля) проходит в течение пяти дней.

Во время лагеря проводились тренинги по стрельбе из лука, использованию сабли, кнута, палки, копья, топора. Участники также практиковались в преследовании и венгерской народной борьбе.
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