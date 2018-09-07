12:29
USD 69.19
EUR 80.51
RUB 1.01
Общество

В Кыргызстане около 80 процентов разбоев совершают внутренние мигранты

В Кыргызстане около 80 процентов от общего числа разбойных нападений совершается внутренними мигрантами. Об этом в ходе круглого стола заявил начальник 1-го управления Службы криминальной милиции Марлис Джумабаев.

По его словам, с начала 2018 года в стране совершено 200 разбоев, большая часть из них раскрыта.

«Львиную долю преступлений совершают внутренние мигранты. Они совершают имущественные преступления: кражи, квартирные кражи, разбойные нападения и грабежи. Они идут на такой шаг, поскольку не имеют прописки, остаются у своих родственников или знакомых без средств к существованию. Среди тех, кто совершает преступления, есть ранее судимые», — сказал Марлис Джумабаев.
Ссылка:
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Ограбление британского атташе на ВИК-2018. Преступников ищет милиция
Грабежи, разбои, насилие. Самые криминогенные регионы Кыргызстана назвали в МВД
В центральном аппарате МВД сократили более 600 сотрудников. Что изменилось?
В Чуйской области милиционеры футболом дружбу укрепляли
Дезертирство, побег и наркотики. Разыскиваемых кыргызстанцев задержали в Москве
В Москве кыргызстанца ограбили, вымогая у него два миллиона рублей
Тело погибшего журналиста Улана Эгизбаева отправили на экспертизу
Всемирные игры кочевников. Охранять порядок будут около 6 тысяч милиционеров
В Кок-Жангаке иностранцу незаконно выдали паспорт гражданина Кыргызстана
В Джалал-Абаде милиция задержала вымогателей. Все они члены ОПГ
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем
БТА Банк&nbsp;&mdash; официальный партнер III Всемирных игр кочевников БТА Банк — официальный партнер III Всемирных игр кочевников
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Кэшбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;новые смартфоны Huawei в&nbsp;сети O!Store Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store