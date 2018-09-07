В Кыргызстане около 80 процентов разбоев совершают внутренние мигранты

В Кыргызстане около 80 процентов от общего числа разбойных нападений совершается внутренними мигрантами. Об этом в ходе круглого стола заявил начальник 1-го управления Службы криминальной милиции Марлис Джумабаев.

По его словам, с начала 2018 года в стране совершено 200 разбоев, большая часть из них раскрыта.

«Львиную долю преступлений совершают внутренние мигранты. Они совершают имущественные преступления: кражи, квартирные кражи, разбойные нападения и грабежи. Они идут на такой шаг, поскольку не имеют прописки, остаются у своих родственников или знакомых без средств к существованию. Среди тех, кто совершает преступления, есть ранее судимые», — сказал Марлис Джумабаев.