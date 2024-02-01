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Группу лиц, вовлекавших подростков в преступность, задержали в Бишкеке

В столице задержали группу лиц, которая специализировалась на разбойных нападениях с вовлечением несовершеннолетних в преступную среду. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека.

По ее данным, в милицию обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестных. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК КР.

«В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержаны предполагаемые преступники. Их водворили в ИВС. Установлено, что к противоправной деятельности оказались причастными несовершеннолетние. При задержании у подозреваемых изъят мобильный телефон, ранее добытый преступным путем. Он признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285603/
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