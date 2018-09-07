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Общество

Скандал с гемодиализом. Минздрав и больные пришли к консенсусу

Министерство здравоохранения обеспечит диализных пациентов рекормоном. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, 6 сентября министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев встретился с членами сообщества гемодиализных пациентов.

Больные не отказываются от требования обеспечить их надежными медицинскими услугами и качественными препаратами. В течение месяца они требуют от Минздрава объявить несостоявшимся тендер на закупку репоитина, предупреждающего анемию, и поменять его на эффективный и привычный для них рекормон.

«Мы согласились на рекормон, на хороший диализ и на улучшение его качества. Минздрав нам это пообещал», — отметила одна из пациенток Назгуль Абдукеримова.

Мы будем бороться, чтобы те, кто допустил и проводил этот тендер, понесли наказание, в том числе и за то, что мы не получали рекормон три месяца. Кто-то должен понести за это ответственность.

Назгуль Абдукеримова

Председатель сообщества гемодиализных пациентов Венера Ташманбетова отметила, что министр пообещал, что пока пациентов не переведут на условия государственно-частного партнерства, они будут получать рекормон. Требуется подождать примерно два месяца, пока не откроются гемодиализные центры «Фрезениуса».

«В понедельник или во вторник Генеральная прокуратура должна дать заключение по объективности и правильности проведения тендера, но независимо от него пациенты, по заверению Минздрава, в любом случае будут обеспечены рекормоном», — сообщила она.

«Мы дали задание посчитать необходимое количество рекормона по показаниям. В конце сентября и в октябре планируем открытие гемодиализных центров «Фрезениус» по линии ГЧП в Джалал-Абад е и Бишкеке», — сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

Напомним, ранее у получателей гемодиализа появились разногласия с Минздравом из-за нового препарата. Пациенты попросили не ставить эксперименты на них и не менять проверенный препарат.
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