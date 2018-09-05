ВИК-2018. Спортсмену из России стало плохо, помогли милицейские медики

Врачи медицинской службы УВД Иссык-Кульской области оказали помощь спортсмену из России, принимающему участие во Всемирных играх кочевников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВД.

Во время дежурства к медикам обратился спортсмен сборной Республики Башкортостан по стрельбе из лука Салават Юлбердин.

«У него наблюдались симптомы гипертонической болезни. Медики оказали молодому человеку первую медицинскую помощь и дали соответствующие рекомендации. В целом бригада медицинских работников УВД обслуживает не только милиционеров, стоящих в оцеплении, но и участников соревнований, так как они находятся рядом с местом проведения мероприятий. В основном спортсмены получают ушибы и ссадины», — отметили в УВД.