Пожар в Кыргызской национальной филармонии полностью потушили. Об этом 24.kg сообщил начальник управления МЧС по городу Бишкеку подполковник Адильбек Чаргынов.

По его словам, на месте работали 11 спецмашин, 60 сотрудников пожарной службы и 100 милиционеров.

«Сгорело примерно 200 квадратных метров. Внутри здания были музыкальные инструменты и вещи. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Назначена экспертиза, которая установит точную причину возгорания. В настоящий момент на месте работает следственная группа», — рассказал Адильбек Чаргынов.