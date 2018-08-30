17:32
USD 68.87
EUR 80.36
RUB 1.01
Общество

Пожар в филармонии ликвидировали. Предварительная причина — короткое замыкание

Пожар в Кыргызской национальной филармонии полностью потушили. Об этом 24.kg сообщил начальник управления МЧС по городу Бишкеку подполковник Адильбек Чаргынов.

По его словам, на месте работали 11 спецмашин, 60 сотрудников пожарной службы и 100 милиционеров.

«Сгорело примерно 200 квадратных метров. Внутри здания были музыкальные инструменты и вещи. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Назначена экспертиза, которая установит точную причину возгорания. В настоящий момент на месте работает следственная группа», — рассказал Адильбек Чаргынов.
Ссылка:
просмотров: 559
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в филармонии локализовали, но пока не потушили
В Бишкеке горит филармония. Площадь возгорания пока точно не установлена
Пожар в филармонии. Музыкальные инструменты не успели вынести
В Бишкеке горит здание филармонии
В столичном парке имени Ататюрка горит сухая трава
Пожар в мечети. Причины неизвестны, уголовное дело не возбудили
Спасатели установили личности погибших при пожаре в мечети, среди них ребенок
В Ошской области сгорела мечеть, есть погибшие
В Токмаке в пожаре погибли двое детей
В 2018 году в Кыргызстане в пожарах погибли 36 человек
Популярные новости
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Бизнес
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?