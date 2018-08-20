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Общество

В Чуйской области УОБДД проводит профилактику ДТП возле детских учреждений

На территории Чуйской области перед началом нового учебного года сотрудники УОБДД во всех районах проводят месячник «Внимание, дети». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что цель мероприятия — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

«Инспекторы просят водителей быть внимательными вблизи детских садов, средних образовательных школ. В ходе мероприятия сотрудники УОБДД клеят специальные баннеры на общественный транспорт, курсирующий между районами и городами. УОБДД по ГУВД Чуйской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения», — сообщили в ведомстве.
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