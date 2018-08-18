Ремонт проспектов Айтматова и Манаса в Бишкеке планируют закончить пораньше

Дорожные работы в Бишкеке на проспектах Айтматова и Манаса завершат раньше заявленного срока. Об этом 24.kg сообщили в Управлении капитального строительства мэрии.

По его данным, дорожные работы ведутся по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». В этом году они проходят между проспектом Жибек Жолу и улицей Семетей, на участке протяженностью почти девять километров.

«По всей магистрали основные работы закончены. Сейчас идут активные работы между Боконбаева и Ахунбаева. По графику нужно было завершить строительство до октября, но строители идут с опережением графика. Мы сейчас ставим задачу, чтобы ко Дню независимости данный проспект открыть для движения. Мы благодарны бишкекчанам, которые проявляют терпение, что участки временно закрыты. Но, думаю, это терпение оправдано тем, что в результате мы получим обновленные магистрали», — сказал вице-мэр Бакытбек Дюшембиев во время проверки дорожных работ.