Путеводитель по городам Кыргызстана. Джалал-Абад

Фото из Интернета. Вид на Джалал-Абад с Иов-горы

Великий Шелковый путь проходил через Джалал-Абад, который гостеприимно принимал путешественников в течение многих столетий. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, проведенные в Чаткальской долине. А еще Джалал-Абад знаменит курортами и минеральными источниками.

Как добраться

Фото из Интернета. Железнодорожные рельсы опутывают весь город

В 1915 году открыт участок железной дороги Андижан — Карасу — Джалал-Абад. Линия являлась частной и была построена Обществом Ферганской железной дороги. После революции ее национализировали. В 1993 году отменен последний пассажирский поезд дальнего следования Джалал-Абад — Ташкент — Бишкек. Приблизительно тогда же прекратилось и движение пригородных поездов со станции «Джалал-Абад».

После развала Советского Союза хотели построить транскыргызскую железнодорожную магистраль по направлению Балыкчи — Кочкор — Джалал-Абад (предположительно, с использованием части существующей линии Джалал-Абад — Кок-Янгак). На практике реализация проекта ограничилась укладкой нескольких сотен метров пути у станции в Балыкчи.

В 2000 году возобновилось движение пригородных поездов по маршруту Джалал-Абад — Карасу — Ош. К сожалению, возрождение пассажирского движения было недолгим.

Теперь добраться в Джалал-Абад можно только автомобильным транспортом. Чтобы избежать изнурительной езды по серпантинам, можно из Бишкека перелететь в Ош, а оттуда уже поехать в Джалал-Абад.

Что посмотреть

Фото из Интернета. Туристические места Джалал-Абада

Через весь Джалал-Абад проходят железнодорожные пути, где-то они поросли травой и деревьями. Город стал конечным пунктом первой в Кыргызстане железной дороги.

В Джалал-Абаде находится источник Чашма-Аюб (источник Иова). Многие из источников известны со II века до н.э. и считаются священными. В пяти километрах от города расположен одноименный курортный комплекс.









К 1920-1930-м годам Джалал-Абад должен был стать «Туркестанским Пятигорском», так как исследование минеральных вод показывало, что на горе Аюб-Тоо по своим показателям они не уступают аналогам с Кавказа.

В Джалал-Абаде есть областная библиотека, фонд которой составляет 126 тысяч экземпляров. Городской музей основан в 1972 году. Он состоит из девяти залов и является одним из старейших в области.

Привокзальная площадь – одно из городских мест, богатых историческими событиями. Вокруг площади, которая получила свое окончательное очертание в 1986 году, размещались пункты по сбору и хранению хлопка, скотобойня, десятки мастерских ремесленников и лавок мелких торговцев. Именно отсюда Михаил Фрунзе отправил Владимиру Ленину срочную телеграмму о борьбе с басмачеством в Ферганской долине и недобитыми белогвардейцами в 1920 году.

Фото из Интернета. Привокзальная площадь Джалал-Абада, 1918 год

Отсюда в 1941 году провожали на фронт, в 1943-м – комсомольцев на восстановление Сталинграда, весной 1954-го – на освоение целинных и залежных земель, в 1955-м – на строительство Каражальского металлургического комбината в Казахстане.

В 1936 году построен железнодорожный клуб с рестораном и танцплощадкой. В 1973-м возвели новое здание вокзала. Оно было третьим по счету вокзальным строением.

Фото из Интернета. Вокзал, вид со стороны путей

В семи странах мира существуют города со схожим названием. В Иране 19 населенных пунктов Джалалабад, в Индии – четыре, один - в Бангладеш. В Азербайджане есть город Джалилабад, в Афганистане – Джелалабад. В Пакистане есть деревня Джелалабад и четыре населенных пункта Джалалабад.

Кокандские ханы, управлявшие этими землями во время образования города, активно контактировали с Афганистаном. Возможно, поэтому название города схоже с названием афганского: до 1917 года он носил имя Джелалабад. Афганский город получил свое название в честь Джелал Ад-дина Мухаммад Акбара, основавшего его в конце 60-х годов XVI века.

Самая известная зона отдыха - Арстанбап. Она расположена в 70-ти километрах от Джалал-Абада у подножия пика Вебера на хребте Бабаш-Ата. Здесь можно осмотреть малый и большой водопады высотой 35 и 80 метров . В зоне отдыха несколько озер, где распространена рыбалка.

Фото из Интернета. Водопад в заповеднике Арсланбоб

По легенде первое ореховое дерево посадил Арстан-Бап. Он был приближенным слугой пророка Магомета, что сделало его святым человеком. В центре села расположен мавзолей, в котором находятся останки Арстанбап-Ата. В шести часах ходьбы от села находится скала Намаз Таш – молитвенный камень, где по преданию его убили во время молитвы.

Что привезти

Площадь лесов в долине Арстанбап достигает более 600 тысяч гектаров. Местные жители уверены, что грецкий орех попал в Грецию именно из этих мест. По другой легенде, Александр Македонский, возвращаясь из похода на Восток, взял с собой фрукты и орехи из местных лесов.

Однако ученые определили, что исторической родиной грецкого ореха является Малайзия. Возможно, в Кыргызстан его завезли в период расцвета Великого шелкового пути. В долине растут гигантские деревья, возраст которых достигает тысячу лет.

Фото из Интернета. Грецкие орехи

Ежегодно Кыргызстан экспортирует в Иран, Турцию, Китай, Южную Корею, Францию и Голландию до 4-5 тысяч тонн грецких орехов. В Джалал-Абаде производят местный деликатес – так называемый ореховый джем, приготовленный из незрелых орехов и меда.

Благодаря богатому химическому составу ореховое варенье можно использовать в лечебных целях. Оно улучшает работу сердечно-сосудистой системы и кровообращение в организме, выводит радионуклиды, активно применяется при лечении заболеваний щитовидной железы, рекомендуется в диетическом питании при гипо- и авитаминозах, при дефиците солей железа и кобальта, в качестве общеукрепляющего средства для профилактики и лечения атеросклероза.

Фото из Интернета. Ореховое варенье

Полулитровую баночку варенья можно купить за 200 сомов.

Несомненно, из Джалал-Абада стоит привезти лечебно-столовую минеральную воду. В советские годы ее поставляли первым лицам Кремля.