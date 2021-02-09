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Общество

В Кыргызстане учреждена премия имени Салтанат Саматовой

Общественный Фонд «Помогать легко» учредил премию имени Салтанат Саматовой. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, она позволит выразить признание людям и организациям Кыргызстана, внесшим весомый вклад в борьбу против рака, а также в развитие культуры филантропии и благотворительности страны. Первое вручение запланировано на апрель.

«Эта премия за профессионализм, лучшие проекты, инициативы цель которых — повышение доступности качественной медицинской помощи онкологическим больным и повышение качества жизни тех, кто сейчас проходит лечение», — отметили в фонде.

Лауреатов премии будут выбирать в трех номинациях:

  • «Благо творю» — за особый вклад в развитие филантропии и благотворительности в Кыргызстане;
  • «Призвание» — за особый вклад в профессиональной сфере в области борьбы с раком;
  • «Вопреки» — премия присуждается людям с онкологическим диагнозом за смелость и общественно значимую деятельность в борьбе с раком.

Лауреатами могут стать физические и юридические лица. Один и тот же человек может получить премию только в одной номинации. Заявку на выдвижение могут отправлять как сами претенденты на премию,
так и третьи лица, желающие отметить деятельность или персональные достижения конкретного человека и организации.

В благотворительной организации напомнили, что Салтанат Саматова долгое время была членом наблюдательного совета ОФ «Помогать легко». Она скончалась 15 августа 2018 года после продолжительной болезни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182892/
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