09:24
USD 69.49
EUR 78.71
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане предлагают изменить порядок регистрации иностранцев

Министерство юстиции предлагает изменить порядок регистрации иностранцев. Документ вынесен на общественные обсуждения.

Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства производится по адресу, указанному в заявлении и ходатайстве принимающей стороны с обязательным указанием фактического адреса. При этом не требуется согласие собственника жилого помещения или гостиницы, а достаточно указать в заявлении адрес. Практика показывает, что владельцы жилья не знают количества и лиц, зарегистрированных у них.

Для устранения пробелов в законодательстве и защите законных прав и интересов собственников предлагается внести поправки. Если принимающая сторона обращается для регистрации иностранного гражданина в доме, собственником которого он не является, необходимо представить нотариально заверенное согласие владельца.

В настоящее время собственники жилых помещений, являющиеся иностранцами, не могут зарегистрировать у себя иностранных граждан без получения вида на жительство. Эту норму предлагаюат убрать.
Ссылка:
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле с граждан Узбекистана берут деньги за ускоренную регистрацию
Внимание, туристы! ГРС напоминает правила регистрации при въезде в Кыргызстан
Чемпионат мира по футболу. Срок регистрации иностранцев продлили
Популярные новости
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Бизнес
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?