В Кыргызстане предлагают изменить порядок регистрации иностранцев

Министерство юстиции предлагает изменить порядок регистрации иностранцев. Документ вынесен на общественные обсуждения.

Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства производится по адресу, указанному в заявлении и ходатайстве принимающей стороны с обязательным указанием фактического адреса. При этом не требуется согласие собственника жилого помещения или гостиницы, а достаточно указать в заявлении адрес. Практика показывает, что владельцы жилья не знают количества и лиц, зарегистрированных у них.

Для устранения пробелов в законодательстве и защите законных прав и интересов собственников предлагается внести поправки. Если принимающая сторона обращается для регистрации иностранного гражданина в доме, собственником которого он не является, необходимо представить нотариально заверенное согласие владельца.