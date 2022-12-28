Гражданам двух стран разрешат находиться в Кыргызстане без регистрации 30 дней

Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение проект постановления, в котором указаны изменения в перечень государств с указанием сроков освобождения иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызстан, от регистрации.

Уточняется, что прибывающие из Азербайджана и Узбекистана могут не вставать на учет в течение 30 дней. Раньше этот срок был 10 дней.

Этнические кыргызы регистрируются по ходатайству органа МСУ. Если нет постоянного адреса проживания, их записывают по юридическому адресу на основании документа, удостоверяющего личность.

Регистрироваться нужно теперь на портале в разделе «электронная регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства».