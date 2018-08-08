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Общество

Дело экс-владельца «Вечернего Бишкека» пересмотрят в первой инстанции

Дело экс-владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима направили в первую инстанцию для рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом 24.kg сообщил адвокат Тимур Султанов.

По его словам, такое определение вынесла коллегия Бишкекского городского суда.

«Ранее Александр Ким подал заявление в суд о пересмотре судебных актов по делу «Вечернего Бишкека» по вновь открывшимся обстоятельствам. Судебная коллегия удовлетворила просьбу и вынесла решение о том, что дело будет рассматривать Первомайский районный суд», — сказал Тимур Султанов.

Напомним, 20 февраля Александра Кима приговорили к шести годам тюрьмы условно, с условным сроком в два года. Суд учел состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики и награды. В пользу Александра Рябушкина суд постановил взыскать 27 миллионов сомов.

Александру Киму инкриминировано злоупотребление должностным положением служащего коммерческой организации.  
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