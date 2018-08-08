Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Эксперт хочет сорвать отопительный сезон

Эксперт Расул Умбеталиев хочет сорвать отопительный сезон. Об этом заявила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Ранее Расул Умбеталиев заявил, что на Токтогульской ГЭС произошла авария. Энергетики опровергли информацию, но подтвердили, что на блочном трансформаторе № 1 выявили неисправность. Оборудование еще не сдали в эксплуатацию.

Эксперт также недоволен тем, что «Электрические станции» покупают уголь через посредников. «Расул Умбеталиев включен в конкурсную комиссию по предложению депутатов Жогорку Кенеша. Не подписывая документы, он затягивает начало поставок угля. В итоге казахская сторона может ограничить количество вагонов для перевозки топлива в связи с началом обеспечения им своих потребителей», — пояснили в пресс-службе.

По мнению энергетиков, компетентные органы должны изучить действия эксперта.