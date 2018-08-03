4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 6, 6а.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 — село Сокулук (начало улицы Белинского, улицы Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина);
- 9.00-14.00 — село Манас (улицы Северная, Совхозная, Школьная);
- 12.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Дорожная, Восточная, Тупик, Новая, Южная, Строительная, Проектируемая).
В Ошской области:
- 9.00-17.00 — сельская управа Кара-Кулджа, села Кашкалдак, Айбек, Котормо.