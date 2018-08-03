4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 6, 6а.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — село Сокулук (начало улицы Белинского, улицы Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина);

9.00-14.00 — село Манас (улицы Северная, Совхозная, Школьная);

12.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Дорожная, Восточная, Тупик, Новая, Южная, Строительная, Проектируемая).

В Ошской области: