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Общество

4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 6, 6а.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — село Сокулук (начало улицы Белинского, улицы Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина);
  • 9.00-14.00 — село Манас (улицы Северная, Совхозная, Школьная);
  • 12.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Дорожная, Восточная, Тупик, Новая, Южная, Строительная, Проектируемая).

В Ошской области:

  • 9.00-17.00 — сельская управа Кара-Кулджа, села Кашкалдак, Айбек, Котормо.
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