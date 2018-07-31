Азиз Суракматов обещает решить проблему, сложившуюся на дорогах Бишкека

Кандидат на пост мэра Бишкека Азиз Суракматов в случае избрания в первую очередь намерен решить проблему с пробками на дорогах города. Об этом он заявил сегодня во время сдачи экзамена по государственному языку.

Азиз Суракматов напомнил, что по дорогам Бишкека когда-то курсировало более 400 троллейбусов.

«Мы должны вернуть все троллейбусные линии. Только так можно решить проблемы с общественным транспортом», — сказал он.

По мнению претендента на пост мэра столицы, доходы городского бюджета можно поднять, оказав существенную поддержку малому и среднему бизнесу. Азиз Суракматов не уточнил, какия условия нужно создать бизнесу. Но обещал увеличить доходы городского бюджета на 25 процентов.

«Если мы откроем путь развитию малого и среднего бизнеса, то увеличатся налоговые поступления, и у нас появится возможность решить проблему дорог и транспорта», — рассказал кандидат.

Азиз Суракматов сдал экзамен на знание кыргызского языка. Кандидат коротко написал свою программу на кыргызском языке, а после изложил основные положения. Все члены комисии единогласно считают, что Азиз Суракматов знает кыргызский язык.