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Общество

ГУВД: Массовой драки школьников в Бишкеке не было

Главное управление внутренних дел Бишкека опровергает информацию о массовой драке школьников.

По данным ведомства, 12 июня, примерно в 3 часа ночи, порядка 10 молодых людей шли по улице Ахунбаева, навстречу им — столько же человек. В это время кто-то из группы задел другого парня. Между молодыми людьми произошла ссора.

«В этот момент местные жители позвонили на пульт «102» и предупредили о возможной драке. Прибывшие на место происшествия милиционеры предотвратили групповую драку и остановили конфликт. В ходе проверки установлено, что молодые ребята шли из мечети после молитвы. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних доставили в ОВД Октябрьского района 15 человек, 12 из которых являются несовершеннолетними. С ними проведена беседа. В отношении участников конфликта составлены материалы адмнистративно-профилактического учета», — сообщили в ГУВД.

ГУВД столицы просит родителей не отпускать детей после 23.00 без сопровождения или законных представителей.
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