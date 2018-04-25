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Происшествия

Школьная поножовщина в Таласе. Задержаны два человека

В Таласе после массовой драки старшеклассников и бывших выпускников школы № 5 задержаны два человека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе регионального УВД.

По их данным, 20-летние молодые люди, уроженцы Таласа, водворены в ИВС.

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Инцидент произошел днем 23 апреля. Учащиеся 11-х классов после уроков шли домой, по пути им встретились прошлогодние выпускники. Начался конфликт, подростки побежали от них в сторону школы. Но у входа их догнали, произошла драка.

Несколько учащихся, по данным Минобразования, получили ножевые ранения. Один с разрывом внутренних органов оказался в реанимации.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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