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Общество

Попрошайничество, торговля сигаретами и спиртным, сбор хлопка. Где работают дети

Сегодня Всемирный день борьбы против детского труда. Актуальную для Кыргызстана тему сегодня обсуждали чиновники и эксперты.

По данным заместителя министра труда и социального развития Жылдыз Полотовой, за первый квартал 2018 года в Кыргызстане выявлены 37 работающих детей, трое из них классифицированы как в детском труде.

По данным Госэкотехинспекции, за 2017 год в Кыргызстане выявлены 163 ребенка, вовлеченных в детский труд. В 2016-м таких случаев зафиксировано 150.

Как отмечают в Международной организации труда (МОТ), наиболее часто встречающимися формами труда в Кыргызстане, где задействованы дети, являются поднятие и перемещение тяжестей (тачки); попрошайничество; работа на производствах, включая опасные (строительство, швейные цеха); торговля, включая торговлю сигаретами и спиртными напитками; сельское хозяйство (сбор хлопка и чистка фасоли).

Завтра, 13 июня, представители государственных структур и профсоюзных органов намерены выйти в рейд для выявления работающих детей, чтобы на практике отработать механизмы взаимодействия в этом направлении для принятия мер к дальнейшему социальному сопровождению тех, кто вовлечен в наихудшие формы детского труда.

МОТ призывает партнеров Кыргызстана принять меры к тому, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда.
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