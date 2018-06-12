Баклажки, окурки, мусор. Почему на конечных остановках маршруток очень грязно?

Санитарно-экологическая инспекция мэрии Бишкека проверила конечные остановки общественного транспорта.

Как рассказал ИА «24.kg» заместитель начальника Санитарно-экологической инспекции мэрии столицы Арсен Аильчиев, инспекторы ежедневно проводят работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Провели очередной рейд по конечным маршрутов.

«Маршруточники — пользователи земли, поэтому должны убирать ее вне зависимости от формы собственности, городской или частной. Это общественное место, куда приходят пассажиры», — сказал он.

В основном на остановочных пунктах остаются баклажки, окурки, пустые бутылки и пачки от сигарет.

«Бывают случаи, когда водители убирают салон своего буса, а мусор оставляют на земле», — отметил Арсен Аильчиев.

В результате инспекторы СЭИ составили четыре протокола, которые передали в административные комиссии муниципальных администраций для дальнейшего рассмотрения.

Ранее фирмам-перевозчикам выписали 20 предписаний на устранение допущенных нарушений.

«Предписание выдаем, чтобы ответственные лица соблюдали правила обеспечения чистоты и порядка. Если уборка не будет проведена, при повторной проверке составляем протокол. Но он может быть составлен и при первичной проверке. Бывает так грязно, как будто несколько месяцев территорию не убирали», — сказал Арсен Аильчиев.