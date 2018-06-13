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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 июня без осадков. Воздух прогреется до +34 градусов. День увеличился до 15 часов 18 минут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.44. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь. Орозо айт в этом году — 15 июня.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-19.00 — 6-й микрорайон, 18,19;
  • 9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, Кызыл-Кийская, переулки Измаиловский, Ужгородский, Челябинский;
  • 9.30-17.00 — улицы Ломоносова, Пономарева, Аммосова, жилмассив «Калыс-Ордо»;
  • 9.30-18.00 — улицы Тыныстанова, Советская, Чуйкова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, Бос-Болток), «Ынтымак», село Чон-Арык (улицы Выставочная, Подольская, Садырбаева).

В связи с ремонтом не будет воды в 7-м микрорайоне: с 10.00 до 18.00 в жилых домах №№ 19-21, с 10.00 до 14.00 — №№ 14-18, 23/2. Давление воды снизится в жилых домах №№ 1-4, 23, 25, 27, 28, СШ № 20 и в дошкольной образовательной организации № 174 для слабослышащих.

Памятные даты

Образован Иссык-Кульский государственный университет

Одно из самых крупных учебных заведений страны создано постановлением Совета народных комиссаров Киргизской ССР 13 июня 1940 года как двухгодичный учительский институт. Первым директором института был А.Шеньдрих, а его заместителем — известный филолог Зияш Бектенов.

Решением Совета Министров СССР от 22 апреля 1953 года на базе учительского института создан Пржевальский государственный педагогический институт. С получением нового статуса вуз поднял на высокий уровень подготовку педагогов не только для Иссык-Кульской и Нарынской областей, но и для всего Кыргызстана. Он стал одним из передовых учебных заведений высшего педагогического образования республики.

18 декабря 1992 года вуз стал университетом, ему присвоено имя Касыма Тыныстанова.

В США запатентована безопасная булавка

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400.

Идея Ханта была ненова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия использовались многими древними и средневековыми народами.

У кого намечается той

Жыргалбек уулу Кайрат

Родился 13 июня 1993 года. Член национальной сборной КР по футболу, нападающий.

Куда сходить

Культура

  • в «Асанбай-центре» проходит выставка «Дни грузинской культуры»;
  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка современного искусства «Красная таблетка». Подробнее

  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» кинопоказ «Дженис: маленькая девочка грустит»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет мелодраму «Я всю жизнь шла к тебе».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана по шахматам;
  • чемпионат Кыргызстана среди женских клубных команд по волейболу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • Зал заседаний ЖК, 9.30 — заседания парламента;
  • Бишкекский городской суд, 17.00 — суд по мере пресечения Сапара Исакова;
  • Верховный суд, 14.00 — суд по делу Садыра Жапарова;
  • Верховный суд, 11.45 — судебное заседание по жалобе на заключение под стражу Мурата Тунгишбаева.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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