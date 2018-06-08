Более полумиллиона сомов потратит мэрия Бишкека на бал выпускников

Более 533 тысяч сомов потратит Управление образования мэрии Бишкека на проведение бала медалистов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Средства пойдут на оплату концерта класссической музыки, услуг ведущих, режиссера-постановщика — он должен разработать сценарий, подготовить видеоряд для концертной программы и фонограммы. Предусмотрена оплата видео и фотосъемки.

Сцену и фойе оформят цветочными композициями-вазонами из живых цветов, приобретут 51 цветочную композицию в упаковке с золотой надписью «Алтын тамга» для медалистов и 28 букетов цветов из свежих голландских белых роз.

Заложены средства и на аренду большого LED экрана, его установку, монтаж и демонтаж, печать баннеров.

Предусмотрено изготовление 51 медали под цвет золота, серебра и бронзы с эмблемой города и надписью «Бишкек шаарынын алтын бутуруучусу 2018» («Золотой выпускник города Бишкека»).