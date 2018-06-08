Афиша на выходные: 9-10 июня

Театр

9 июня. Творческий вечер заслуженной артистки КР Асель Айдаровой

Зрители увидят балет «Лебединое озеро» с участием солистки балета — ведущего мастера сцены Кыргызского театра оперы и балета, заслуженной артистки Кыргызской Республики Асель Айдаровой и премьера балета Приморской сцены Мариинского театра Каната Надырбека.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

10 июня. Опера «Кармен»

Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме. На сцене Кыргызского театра оперы и балета спектакль ставится в третий раз молодым творческим составом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

10 июня. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Концерты, акции, фестивали

9 июня. Поэтический вечер Выступят Борис Борменталь-Латыпов, Влад Вейнгардт, Фрида Щербатски, Кирилл Греховодов,

Михаил Левантовсий, Жамийла.



Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

10 июня. Поэтический вечер Поэтесса и сторителлер Деви Локвуд, путешествуя по миру, собрала много историй, которые она расскажет в стихотворной форме. Также на вечере сможет выступить каждый желающий. Кафе Chicken Star, 21.00. 10 июня. Выступление проекта «14 лет» Чистая, как весенний дождь, и честная, как искренний рассвет, девушка по имени Камила в проекте «14 лет» подарит уютную атмосферу акустического тепла. Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00. Выставки, ярмарки

10 мая — 9 июня. Выставка «Вдали от суеты»

В работах кыргызских художников встречаются разные мотивы и все времена года, мы отобрали деревенские пейзажи, дышащие полевыми цветами, лесной прохладой, утренней свежестью и созерцательным настроением, любимые и творческие работы. Подробнее

«Галерея М», 10.00-19.00.

10 мая — 27 июня. Выставка «Дни грузинской культуры»

На выставке представлены работы трех художников, работающих в разных медиа: Нино Кипшидзе, Даро Сулакаури, Левана Когуашвили.

«Асанбай-центр», 18.00.

9-30 июня. Выставка современного искусства «Красная таблетка»

В выставке примут участие 26 художников из Кыргызстана, Казахстана, России и Франции. Каждый из художников будет так или иначе поднимать вопрос идентичности и памяти. Работы выполнены в виде инсталляций, фотографий, перформансов, видео и объектов концептуального искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие в 15.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

8-9 июня. Первый форум горожан «ЖАШЫЛ upGRADe»

Участниками форума станут ведущие эксперты и общественные деятели, представители государственных и международных организаций, городские активисты, гости из других городов и неравнодушные жители Бишкека.

Национальная библиотека имени А.Осмонова, 9.00-13.30, Дубовый парк, 13.30-18.00.

9 июня. Мастер-класс «Харизма. Ораторское мастерство»

Если вы хотите выступать на публике и познать тайны харизмы, то приходите на мастер-класс. Также вы узнаете, как управлять эмоциональным состоянием и о технике бизнес-коучинга. Регистрация по ссылке.

ololohausErkindik, 18.30.

9 июня. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studio, 17.00.

9 июня. Мастер-класс «Волшебная сила намерения»

Вас ждет занятие по сказкатерапии. Сказка — это встреча со своим глубинным Я, которое знает ответы на вопросы и открывает доступ к настоящим ресурсам. Вы сотворите личную историю новыми и классическими методами. Запись по телефону 0557 222 303.

Кафе Conference, 16.00.

10 июня. Игра «Мафия»

«Мафия» — это удивительная, интересная, интеллектуальная игра, за которой можно отдохнуть с пользой.

Dodo Pizzа, 19.00.

10 июня. Музыкотерапия

Вы не умеете петь? Это не важно! Ведь в терапии главное не качество, а сам процесс созидания. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studio, 16.30.

10 июня. Мастер-класс «Вайроворк: создание украшений»

Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает создание украшений посредством кручения проволоки. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studio, 14.00.

Для детей

9 июня. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

9 июня. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Смузи и горячий бутерброд», «Летний пейзаж», «Аппликация «Чудо пляж». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.

Excellent English School, 11.30, 13.30, 15.00.

10 июня. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

10 июня. Спектакли «Этого не может быть?!» и «Кыялкеч Егор»

«Этого не может быть» — сказка о настоящей дружбе. Как дружить, любить и оставаться при этом настоящими.

Ленивый и злобный медведь силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы ни появился фантазер и выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.