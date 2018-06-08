Афиша на выходные: 9-10 июня

Театр
9 июня. Творческий вечер заслуженной артистки КР Асель Айдаровой
Зрители увидят балет «Лебединое озеро» с участием солистки балета — ведущего мастера сцены Кыргызского театра оперы и балета, заслуженной артистки Кыргызской Республики Асель Айдаровой и премьера балета Приморской сцены Мариинского театра Каната Надырбека.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
10 июня. Опера «Кармен»
Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме. На сцене Кыргызского театра оперы и балета спектакль ставится в третий раз молодым творческим составом.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
10 июня. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»
Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
Концерты, акции, фестивали
9 июня. Поэтический вечер
Выступят Борис Борменталь-Латыпов, Влад Вейнгардт, Фрида Щербатски, Кирилл Греховодов,
Михаил Левантовсий, Жамийла.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
10 июня. Поэтический вечер
Поэтесса и сторителлер Деви Локвуд, путешествуя по миру, собрала много историй, которые она расскажет в стихотворной форме. Также на вечере сможет выступить каждый желающий.
Кафе Chicken Star, 21.00.
10 июня. Выступление проекта «14 лет»
Чистая, как весенний дождь, и честная, как искренний рассвет, девушка по имени Камила в проекте «14 лет» подарит уютную атмосферу акустического тепла.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
Выставки, ярмарки
10 мая — 9 июня. Выставка «Вдали от суеты»
В работах кыргызских художников встречаются разные мотивы и все времена года, мы отобрали деревенские пейзажи, дышащие полевыми цветами, лесной прохладой, утренней свежестью и созерцательным настроением, любимые и творческие работы. Подробнее
«Галерея М», 10.00-19.00.
10 мая — 27 июня. Выставка «Дни грузинской культуры»
На выставке представлены работы трех художников, работающих в разных медиа: Нино Кипшидзе, Даро Сулакаури, Левана Когуашвили.
«Асанбай-центр», 18.00.
9-30 июня. Выставка современного искусства «Красная таблетка»
В выставке примут участие 26 художников из Кыргызстана, Казахстана, России и Франции. Каждый из художников будет так или иначе поднимать вопрос идентичности и памяти. Работы выполнены в виде инсталляций, фотографий, перформансов, видео и объектов концептуального искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие в 15.00.
Мастер-классы, тренинги, акции
8-9 июня. Первый форум горожан «ЖАШЫЛ upGRADe»
Участниками форума станут ведущие эксперты и общественные деятели, представители государственных и международных организаций, городские активисты, гости из других городов и неравнодушные жители Бишкека.
Национальная библиотека имени А.Осмонова, 9.00-13.30, Дубовый парк, 13.30-18.00.
9 июня. Мастер-класс «Харизма. Ораторское мастерство»
Если вы хотите выступать на публике и познать тайны харизмы, то приходите на мастер-класс. Также вы узнаете, как управлять эмоциональным состоянием и о технике бизнес-коучинга. Регистрация по ссылке.
ololohausErkindik, 18.30.
9 июня. Импров-клуб
Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой. Регистрация по ссылке.
Ololo art Studio, 17.00.
9 июня. Мастер-класс «Волшебная сила намерения»
Вас ждет занятие по сказкатерапии. Сказка — это встреча со своим глубинным Я, которое знает ответы на вопросы и открывает доступ к настоящим ресурсам. Вы сотворите личную историю новыми и классическими методами. Запись по телефону 0557 222 303.
Кафе Conference, 16.00.
10 июня. Игра «Мафия»
«Мафия» — это удивительная, интересная, интеллектуальная игра, за которой можно отдохнуть с пользой.
Dodo Pizzа, 19.00.
10 июня. Музыкотерапия
Вы не умеете петь? Это не важно! Ведь в терапии главное не качество, а сам процесс созидания. Регистрация по ссылке.
Ololo art Studio, 16.30.
10 июня. Мастер-класс «Вайроворк: создание украшений»
Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает создание украшений посредством кручения проволоки. Регистрация по ссылке.
Ololo art Studio, 14.00.
Для детей
9 июня. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
9 июня. Арт-уроки для детей
В эту субботу пройдут мастер-классы «Смузи и горячий бутерброд», «Летний пейзаж», «Аппликация «Чудо пляж». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.
Excellent English School, 11.30, 13.30, 15.00.
10 июня. Сказка «Красавица и чудовище»
Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
10 июня. Спектакли «Этого не может быть?!» и «Кыялкеч Егор»
«Этого не может быть» — сказка о настоящей дружбе. Как дружить, любить и оставаться при этом настоящими.
Ленивый и злобный медведь силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы ни появился фантазер и выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.
Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.