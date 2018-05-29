Сапар Исаков: Ипподром в Чолпон-Ате соответствует мировым стандартам

Львиную долю средств, выделенных на строительство ипподрома в Чолпон-Ате, Алмазбек Атамбаев привез в качестве гранта. Об этом заявил журналистам бывший премьер-министр Сапар Исаков перед допросом в ГКНБ.

Он отметил, что деньги на строительство выделяло правительство, а он в то время работал в аппарате президента.

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«Я считаю, что все сделали правильно. Надо еще рассмотреть источники финансирования. Львиную долю этих средств Алмазбек Атамбаев привез в качестве гранта. На самом деле Кыргызстану, в котором бурно развивается коневодство и мощно раскрутились Всемирные игры кочевников, нужна была площадка для хорошей презентации нашей страны. Ипподром — необходимая для страны инфраструктура. Он соответствует всем мировым стандартам. В перспективе Кыргызстан мог бы стать площадкой для проведения мероприятий, которые станут известны во всем мире. Задачу надо выполнить до конца», — сказал Сапар Исаков.

Ранее ГКНБ выявил нарушения при строительстве ипподрома в Чолпон-Ате. Есть факты завышения объема отдельных строительных работ более чем на 10 миллионов сомов. На 144 миллиона сомов нет документов финансовой отчетности.