17:04
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Общество

Сапар Исаков: Ипподром в Чолпон-Ате соответствует мировым стандартам

Львиную долю средств, выделенных на строительство ипподрома в Чолпон-Ате, Алмазбек Атамбаев привез в качестве гранта. Об этом заявил журналистам бывший премьер-министр Сапар Исаков перед допросом в ГКНБ.

Он отметил, что деньги на строительство выделяло правительство, а он в то время работал в аппарате президента.

Читайте по теме
ГКНБ выявил нарушение при строительства ипподрома в Чолпон-Ате
«Я считаю, что все сделали правильно. Надо еще рассмотреть источники финансирования. Львиную долю этих средств Алмазбек Атамбаев привез в качестве гранта. На самом деле Кыргызстану, в котором бурно развивается коневодство и мощно раскрутились Всемирные игры кочевников, нужна была площадка для хорошей презентации нашей страны. Ипподром — необходимая для страны инфраструктура. Он соответствует всем мировым стандартам. В перспективе Кыргызстан мог бы стать площадкой для проведения мероприятий, которые станут известны во всем мире. Задачу надо выполнить до конца», — сказал Сапар Исаков.

Ранее ГКНБ выявил нарушения при строительстве ипподрома в Чолпон-Ате. Есть факты завышения объема отдельных строительных работ более чем на 10 миллионов сомов. На 144 миллиона сомов нет документов финансовой отчетности.
Ссылка:
просмотров: 850
Версия для печати
Материалы по теме
Об очернении Алмазбека Атамбаева в социальных сетях посетовал Сапар Исаков
Вопросов еще много. Сапара Исакова вновь вызвали на допрос
ГКНБ выявил нарушение при строительства ипподрома в Чолпон-Ате
Мурунку премьер-министр Сапар Исаков Кытайга канча жолу учуп барганын айтты
Сколько раз на самом деле Сапар Исаков ездил в Китай? Бывший премьер подсчитал
Сапар Исаков готов к задержанию. Он призывает следствие к тщательности проверки
За месяц камеры наблюдения зафиксировали почти 70 тысяч нарушений ПДД
Сапар Исаков: Допрос в ГКНБ был корректным
Вопросы к Сапару Исакову не закончились. Его вызвали на допрос повторно
Сапар Исаков: Атамбаев и его команда работали чисто
Популярные новости
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Обратный отсчет в&nbsp;деле Текебаева. В&nbsp;Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов Обратный отсчет в деле Текебаева. В Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов
Бизнес
Более 1&nbsp;миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;4&nbsp;месяца 2018 года Более 1 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 4 месяца 2018 года
Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo! «О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»