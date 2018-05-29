В Кыргызстане суды за год оправдали 276 человек

В Кыргызстане в 2017 году суды оправдали 276 человек. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявил депутат Бакыт Торобаев.

По мнению генпрокурора Откурбека Джамшитова, такие цифры — показатель демократии в стране.

«В соседних странах в год суды оправдывают только пару человек. Да, если дело возбудили или следствие вели неправильно, надо принимать меры к сотрудникам правоохранительных органов», — отметил генпрокурор.

Комитет заслушивает отчет Генеральной прокуратуры за 2017 год.