Журналисты требуют привлечь к уголовной ответственности экс-главу Кыргызпатента

Журналисты обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру и Антикоррупционную службу ГКНБ, требуя привлечь к ответственности должностных лиц Кыргызпатента.

Президент Общественного фонда «ПроМедиа» и учредитель сайта Zanoza.kg Нарын Айып считает, что в 2016 году они незаконно выдали разрешение на товарный знак Zanoza Александру Рябушкину, так как в то время уже год существовал сайт Zanoza.kg с аналогичным логотипом. На тот момент директором Кыргызпатента был Досалы Эсеналиев. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя аппарата президента.

Нарын Айып указал, что в 2015 году «ПроМедиа» заключил договор с дизайнером о разработке брендбука для сайта Zanoza.kg. Год спустя выяснилось, что владеющий с 2015 года медиахолдингом «Вечерний Бишкек» Александр Рябушкин зарегистрировал товарный знак Zanoza как физическое лицо. При этом дизайнер не давал согласия на использование разработанного им логотипа.

Нарын Айып уверен, что экспертизу заявки Адександра Рябушкина специалисты Кыргызпатента произвели ненадлежащим образом либо вообще не проводили.

21 февраля 2017 года дизайнер обратился в апелляционный совет Кыргызпатента с возражением против регистрации товарного знака Zanoza. Его не удовлетворили, указав, что рассмотрение такого рода заявлений не входит в компетенцию ведомства.

«ПроМедиа» также обратился в Дисциплинарную комиссию при Совете судей, чтобы она привлекла к ответственности судью Межрайонного суда Бишкека Чинару Садырову, так как она рассматривала спор о товарном знаке Zanoza и приняла решение в пользу Александра Рябушкина.