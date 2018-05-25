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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (74)

Проверки не боится. Албек Ибраимов рассказал, кто управляет дорожными деньгами

Ремонт центральных и главных улиц в приоритете у городских властей. Об этом на церемонии презентации проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог» заявил сегодня мэр Бишкека Албек Ибраимов.

В рамках проекта будет отремонтировано 23 улицы. Ремонт дорог в Бишкеке проводится в рамках двух разных проектов, на которые гранты выдал Китай.

Первый – «Развитие уличной дорожной сети Бишкека». Грант составляет 1 миллиард юаней (около $150 миллионов). Сейчас реализуется первая стадия – ремонт 49 улиц и семи мостов.

Албек Ибраимов отметил, что в рамках второго проекта до конца строительного сезона планируется отремонтировать 15 улиц, это в общей сложности около 30 километров. Сейчас работы ведутся на 11 участках. Открыты для проезда отдельные завершенные участки.

Отвечая на вопрос, не опасается ли мэрия и градоначальник проведения аудита реализации гранта, Албек Ибраимов заявил, что к распределению грантовых средств муниципалитет не имеет отношения.

«Мы не участвуем в процессе распределения средств. Грантодержателем является Министерство экономики Китая. Оно уполномочивает управляющую компанию, которая приезжает в Бишкек и тут проводит тендер, и управляет всем реконструкционным процессом. Мэрия оказывает только содействие в проектах в течение работы этих подрядных организаций. В грантовых средствах не предусмотрены затраты на снос деревьев или выкуп недвижимости, которая попадает под строительство», — добавил он.
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