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Общество
Сюжет: Противостояние на Макмале (48)

С учетом мнения местного населения. На Макмале построят новую фабрику

Проект золотоизвлекательной фабрики в Тогуз-Тороуском районе подготовят после консультации с общественностью и проведения разъяснительных работ с местными жителями. Об этом стало известно во время встречи представителей ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг» с главой ГАООСиЛХ Абдыкалыком Рустамовым.  

Как сообщила пресс-служба ведомства, Абдыкалык Рустамов отметил, что агентство всегда готово оказывать консультативную помощь по проекту строительства золотоизвлекательной фабрики в Тогуз-Тороуском районе и рассмотрит все представленные материалы компании в рамках законодательства КР.

Напомним, с начала февраля местные жители выходили на митинги с требованием остановить строительство золотоизвлекательной фабрики. В апреле митингующие сожгли лабораторию, складские помещения и офисное здание на территории китайской компании «Джи Эл Макмал Девелопинг».  В китайской компании заявили, что предварительно сумма ущерба составила $2,3 миллиона.
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