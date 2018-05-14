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Общество

Вторая российская военная база будет нацелена на афганские угрозы

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не против открытия в стране второй российской военной базы. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления российских военных баз в Таджикистане и Кыргызстане.

Сооронбай Жээнбеков считает, что сохраняющиеся в Афганистане вызовы и угрозы безопасности для центральноазиатских государств требуют принятия действенных мер противодействия. «Борьба с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком требует высокой межгосударственной координации в работе силовых и правоохранительных структур, выработки и повышения коллективных мер реагирования. Мы все понимаем важность этой совместной работы, направленной на достижение общих целей в области безопасности», — отметил глава КР.

По его словам, заявление министра обороны России является одним из результатов сотрудничества. «Мы в том числе считаем необходимым обеспечить безопасность таджикско-афганской границы, так как это напрямую влияет на масштабы вышеуказанных угроз и в целом на безопасность других государств. Эта работа является одной из приоритетных задач всего международного сообщества. Мы должны обеспечить безопасность граждан, общества и государства. Поэтому наше сотрудничество должно быть направлено на постоянное изучение и обсуждение этих проблем, повышение национальных и коллективных систем обеспечения безопасности, выработку и организацию эффективных шагов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Вопрос открытия второй российской военной базы в Кыргызстане обсуждается на протяжении нескольких лет. «Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. На наш взгляд, ситуация в Афганистане, ее вызовы и угрозы требуют коллективных мер обеспечения безопасности Центральноазиатского региона, — считает президент КР. — Как вы знаете, в Канте находится авиационная база Вооруженных сил России, которая совместно с нами играет немаловажную роль в обеспечении безопасности воздушного пространства».

Наша позиция о необходимости открытия второй российской военной базы в южном регионе республики нацелена на формирование коллективных сил реагирования на афганские угрозы, такие как терроризм, экстремизм и наркотрафик. А также на повышение степени взаимодействия с войсковыми подразделениями Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков

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