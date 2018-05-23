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Общество

Скандал с реанимобилями. Минздрав никак не может договориться с поставщиком

Комиссия Минздрава никак не может договориться с фирмой-поставщиком 15 машин скорой медицинской помощи.

Как сообщил ИА «24.kg» начальник управления Министерства здравоохранения Самат Тойматов, процесс переговоров идет ежедневно, но пока безрезультатно.

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«Недавно мы приглашали представителей всех сторон вопроса и в очередной раз озвучили недостатки, имеющиеся в транспорте. Поставщик признает наличие недоделок и обещает их устранить. В восьми машинах недостатки могут устранить в сервисных центрах Бишкека. Оставшиеся семь машин не соответствуют техническим характеристикам, это указали и международные эксперты, которые приезжали в КР. Эти машины необходимо вернуть поставщику, поскольку безопасность пациентов не обеспечена», — сказал он.

«Поставщик предлагает возместить нам 91 тысячу евро за недостатки в машинах. Но мы не можем принять такой транспорт. Нам нужны машины, которые были обещаны по договору. Пока полностью договориться с поставщиком нам не удается, он затягивает процесс. Мы готовы принять машины в случае устранения недостатков, но и не можем дальше ждать, все сроки просрочены. Сейчас комиссия поднимает вопрос обращения в суд», — отметил Самат Тойматов.

Ранее в Минздраве заявляли, что только два из пятнадцати реанимобилей, доставленных в КР компанией Dutch Health BV, которым не требовались большие переделки, готовы к передаче. Поставили машины еще в ноябре 2017 года, однако до сих пор они стоят на автобазе. 
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