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Общество
Сюжет: Пожары на Ошском рынке (76)

Пожар на Ошском рынке. Реализаторы вновь требуют компенсаций

В Бишкеке возле у «Белого дома» митингуют пострадавшие от пожара реализаторы Ошского рынка.

Около 20 человек требуют от депутатов Жогорку Кенеша помощи в решении вопроса компенсации за товар и восстановления рабочих мест.

По словам Саламат Сапаралиевой, мэрия Бишкека выделила по 10 тысяч сомов, однако эти деньги не покрывают их ущерба.

«У нас товар сгорел на миллионы сомов. Скоро депутаты уйдут на каникулы, а мы останемся с проблемой. Нам выделили временные рабочие места, однако это нас не удовлетворяет», — сказала Саламат Сапаралиева.
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