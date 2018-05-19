Порядок заключения госконтрактов на разработку программ и баз данных изменен

В Кыргызстане изменили порядок заключения государственных контрактов на разработку программ электронных вычислительных машин и баз данных. Соответствующие поправки в закон подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Теперь имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, созданную при выполнении работ по госконтракту для государственных нужд страны, будут принадлежать Кыргызстану, от имени которого выступает государственный заказчик, если государственным контрактом не будет установлено иное. А срок рассмотрения заявки для официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных сокращен с шести месяцев до двух.

Напомним, поправки в Закон «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» принял Жогорку Кенеш 29 марта.

Их целью является обеспечение надлежащей защиты интересов страны при заключении государственного контракта на разработку программ.