Мужчину, ранившего милиционера в Бишкеке, до сих пор не нашли

Подозреваемого в попытке убийства милиционера мужчину до сих пор не нашли. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов.

По его словам, мужчину объявили в розыск. «Личность подозреваемого установили. Проводятся оперативные мероприятия по задержанию преступника», — сказал Курсан Асанов.

Напомним, 2 февраля милиционеры при патрулировании микрорайона «Восток-5» увидели находившуюся в розыске машину. Когда они остановили водителя и устанавливали его личность, он выстрелил из травматического пистолета в милиционера и сбежал. По факту возбудили уголовное дело.