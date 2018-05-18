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Общество

Мужчину, ранившего милиционера в Бишкеке, до сих пор не нашли

Подозреваемого в попытке убийства милиционера мужчину до сих пор не нашли. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов.

По его словам, мужчину объявили в розыск. «Личность подозреваемого установили. Проводятся оперативные мероприятия по задержанию преступника», — сказал Курсан Асанов.

Напомним, 2 февраля милиционеры при патрулировании микрорайона «Восток-5» увидели находившуюся в розыске машину. Когда они остановили водителя и устанавливали его личность, он выстрелил из травматического пистолета в милиционера и сбежал. По факту возбудили уголовное дело.
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