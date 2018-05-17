Летний отдых для детей. Что готовит мэрия

Почти полтора миллиона сомов потратит управление образования города Бишкека на организацию летнего отдыха детей на Иссык-Куле. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется приобрести 210 путевок на 10 дней. Перевозка детей в оба конца с сопровождением ГУОБДД также входит в данную сумму.

Кроме того, традиционно при школах откроют детские площадки. Об этом ИА «24.kg» рассказала начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.

«Будут проводить культурно-оздоровительные мероприятия, творческие кружки. На данных площадках дети находятся не целый день. На питание выделяется 44 сома в день», — отметила она.

Точного количества школ, в которых откроют детские площадки, начальник управления не назвала. Пока собирают заявки от учебных заведений в соответствии с запросами родителей.