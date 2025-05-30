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Общество

В 46 школах Бишкека откроют летом пришкольные лагеря

Летний отдых детей и подростков из социально незащищенных семей, а также активистов и отличников учебы в пришкольных лагерях запланирован в 46 школах Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Пришкольные лагеря будут функционировать со 2 по 27 июня 2025 года (20 рабочих дней) с 8.00 до 14.00.

В настоящее время утверждаются педагогический и медицинский состав работников пришкольных лагерей, списки учащихся в пришкольных лагерях и планы работ. В целях развития творческого потенциала детей утверждена работа кружков.

Всего по городу пришкольные лагеря будут посещать 4 тысячи 450 детей.

Ленинский район

  • количество школ: 11;
  • школы: № 7, 42, 44, 40, 59, 72, 74, 79, 84, 77, 118;
  • охват детей: 1 тысяча 200.

Первомайский район

  • количество школ: 5;
  • школы: № 49, 86, 99, 101, 36;
  • охват детей: 750.

Свердловский район

  • количество школ: 20;
  • школы: № 4, 5, 10, 11, 21, 45, 46, 52, 53, 66, 76, 85, 87, 94, 105, 109, 110, 111, 114, 115;
  • охват детей: 1 тысяча 570.

Октябрьский район

  • количество школ: 10;
  • школы: № 14, 60, 62, 64, 73, 91, 98, 88, 100, 103;
  • охват детей: 900.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330997/
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