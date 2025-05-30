В 46 школах Бишкека откроют летом пришкольные лагеря

Летний отдых детей и подростков из социально незащищенных семей, а также активистов и отличников учебы в пришкольных лагерях запланирован в 46 школах Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Пришкольные лагеря будут функционировать со 2 по 27 июня 2025 года (20 рабочих дней) с 8.00 до 14.00.

В настоящее время утверждаются педагогический и медицинский состав работников пришкольных лагерей, списки учащихся в пришкольных лагерях и планы работ. В целях развития творческого потенциала детей утверждена работа кружков.

Всего по городу пришкольные лагеря будут посещать 4 тысячи 450 детей.

Ленинский район

количество школ: 11;

школы: № 7, 42, 44, 40, 59, 72, 74, 79, 84, 77, 118;

охват детей: 1 тысяча 200.

Первомайский район

количество школ: 5;

школы: № 49, 86, 99, 101, 36;

охват детей: 750.

Свердловский район

количество школ: 20;

школы: № 4, 5, 10, 11, 21, 45, 46, 52, 53, 66, 76, 85, 87, 94, 105, 109, 110, 111, 114, 115;

охват детей: 1 тысяча 570.

Октябрьский район