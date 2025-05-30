В 46 школах Бишкека откроют летом пришкольные лагеря

Летний отдых детей и подростков из социально незащищенных семей, а также активистов и отличников учебы в пришкольных лагерях запланирован в 46 школах Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Пришкольные лагеря будут функционировать со 2 по 27 июня 2025 года (20 рабочих дней) с 8.00 до 14.00.
В настоящее время утверждаются педагогический и медицинский состав работников пришкольных лагерей, списки учащихся в пришкольных лагерях и планы работ. В целях развития творческого потенциала детей утверждена работа кружков.
Всего по городу пришкольные лагеря будут посещать 4 тысячи 450 детей.
Ленинский район
- количество школ: 11;
- школы: № 7, 42, 44, 40, 59, 72, 74, 79, 84, 77, 118;
- охват детей: 1 тысяча 200.
Первомайский район
- количество школ: 5;
- школы: № 49, 86, 99, 101, 36;
- охват детей: 750.
Свердловский район
- количество школ: 20;
- школы: № 4, 5, 10, 11, 21, 45, 46, 52, 53, 66, 76, 85, 87, 94, 105, 109, 110, 111, 114, 115;
- охват детей: 1 тысяча 570.
Октябрьский район
- количество школ: 10;
- школы: № 14, 60, 62, 64, 73, 91, 98, 88, 100, 103;
- охват детей: 900.