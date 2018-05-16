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Общество

Ад на райских островах: как сильнейшее извержение вулкана меняет Гавайи

На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен высочайший (красный) уровень тревоги, сообщил 42.tut.by со ссылкой на vesti.ru. Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент. Это чревато новыми выбросами пепла и лавы, взрывами возле кратера и образованием вулканических трещин.

из Интернета
Фото из Интернета. Извержение вулкана Килауэа

На острове зафиксировано уже 19 таких трещин. К кромке океана со скоростью 20 километров в час течет узкий поток лавы. В субботу, 12 мая, возле кратера открылись три новые глубокие трещины, высота нагромождений застывшей лавы достигла высоты четырехэтажного дома. Извержение сопровождается выбросами ядовитых газов.

Округ Пуна, рядом с которым находится вулкан, объявлен зоной стихийного бедствия, оттуда уже эвакуировали 2 тысячи человек. Отдана команда и о начале полной эвакуации восточного побережья самого большого гавайского острова. Крупные заводы начали слив горючих жидкостей в целях безопасности.

Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором предупредил о возможной национальной опасности, так как соседние острова также начали покрываться сетью трещин, из которых извергается магма.

Гавайи находятся в так называемом тихоокеанском огненном кольце: с Килауэа связаны еще 12 вулканов, которые могут начать извержение. Один из таких вулканов в цепи — Сент-Хеленс в американском штате Вашингтон. 18 мая 1980 года его жертвами стали десятки людей.
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