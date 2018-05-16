Фильм о мигрантке из Кыргызстана вошел в основную конкурсную программу Канн

Фильм о мигрантке из Кыргызстана «Айка» вошел в основную конкурсную программу Канн. Об этом сообщает Zakon.kz.

Главную роль в картине исполнила актриса Самал Еслямова, одним из продюсеров является Гульнара Сарсенова. Режиссер фильма — уроженец Казахстана Сергей Дворцевой.

Социальная драма «Айка» — результат совместной работы представителей пяти стран: России, Казахстана, Германии, Польши и Китая. Работа над фильмом длилась шесть лет.

Картина была приглашена на главный конкурс Каннского кинофестиваля после того, как отборщики увидели первые сорок минут еще не готового фильма. По словам сценариста «Айки» Геннадия Островского, «сам факт, что картина попала в конкурс Каннского кинофестиваля, будучи неготовой, о многом говорит. Не знаю, были ли еще такие примеры».

«Айка» — это история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о ее внутреннем росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

На этом Каннском кинофестивале Самал Еслямова номинирована в категории «Лучшая актриса».