Победа на Бишкекском кинофестивале. Сценарий, написанный сердцем

Айзада Амангельды — драматург высшей квалификации, режиссер и продюсер. Окончила ВГИК по направлению «драматургия». Участник Каннского кинофестиваля, победитель третьего Бишкекского кинофестиваля (центральноазиатского конкурса) в номинации «Лучший сценарий» за фильм «От».

Айзада в интервью 24.kg рассказала о творческом пути в кинематографе, победе на Бишкекском кинофестивале и опыте участия в Каннском, а также затронула проблемы, с которыми сегодня сталкиваются девушки в кино.

От книг к сценарию

Думаю, что к кинематографу я шла с детства, так как очень любила читать книги. Мне нравилось разбирать образы персонажей, описывать их, мне хотелось изучать произведения не поверхностно, а намного глубже. Я могла на одном дыхании, за ночь прочитать книгу.

Когда я еще училась в лицее, прочитала «Макбет», одну из трагедий Уильяма Шекспира. Я была в глубоком шоке от сюжета, который там разворачивается. Для меня это послужило неким толчком, чтобы начать писать самой. Это желание всегда было во мне, я хотела видеть свои рукописи на экране. Всегда была мечта вдохнуть в них жизнь.

Путь во ВГИК: 7 лет настойчивости

Во ВГИКе я проходила ассистентуру в мастерской кинодраматурга Юрия Арабова, который был первым человеком с постсоветского пространства, который получил приз Каннского фестиваля за лучший сценарий за фильм «Молох» Александра Сокурова.

Но прежде чем попасть во Всероссийский государственный университет кинематографии, я подавала документы каждый год, начиная с 2014 года, и раз за разом мне отказывали. Но это не сломило мое желание учиться именно там. Благодаря моему стремлению, на седьмой год я все-таки прошла.

После обучения в Москве я получила новый профессиональный уровень и опыт. Я горжусь тем, что обучалась в мастерской именно у Арабова.

Проекты и темы, о которых сложно говорить

Мне приходилось работать в разных направлениях, я писала сценарии для роликов, документальных фильмов, полного метра и сериалов.

Один из успешных — это сериал Руслана Акуна «Мурас». Над его сценарием мы работали с Камчибеком Салморбековым. Проделали огромный путь для создания жизненного сценария. Чтобы получить реальную картину, я проводила опросы в детских домах, приютах, слушала истории из жизни детей. Столько боли и слез... Могу уверенно сказать: все, что показано на экране, — это суровая правда жизни. В каждой серии мы хотели затронуть важные проблемы, о которых не принято громко говорить.

Победа на Бишкекском кинофестивале: Психологический триллер «От»

Сценарий, который принес нам победу на третьем Бишкекском кинофестивале, — это фильм «От» режиссера Радика Эшимова.

Сценарий я писала в соавторстве с Дастаном Мадалбековым. Это психологический триллер, в котором разворачивается жизнь одной семьи.

Фото из архива собеседницы. Айзада Амангельды на Бишкекском кинофестивале (слева)

Мы провели тщательное исследование, общались с людьми, пострадавшими в кризисных центрах, консультировались с профессионалами. Эти интервью были тяжелыми, искренними и чрезвычайно важными. Именно на их основе создан сценарий фильма «От».

Сегодня в условиях выросших случаев насилия в Кыргызстане мы убеждены, что молчание недопустимо. Общество слишком часто оправдывает насилие, обвиняя жертв, соседей или близких — как показано в фильме — и при этом закрывает глаза на настоящих виновников.

Фото из архива собеседницы. Айзада Амангельды на Бишкекском кинофестивале

Скоро состоится премьера фильма «От» на международном фестивале Fantasia в Монреале. Он входит в топ-3 мировых кинофорумов.

Каннский фестиваль как шаг в будущее

Каннский фестиваль — это центр мирового кино. То, что наш проект прошел процесс девелопмента именно там, послужило огромным опытом и толчком для развития фильма. На фестиваль мы попали благодаря проекту «18 жаш», который разработали вместе с Назгул Долоткелдиевой. Он вошел в шорт-лист Munich Film Up — это семимесячная программа менторства. Такого рода поэтапная помощь для реализации проектов молодых и начинающих режиссеров. Хочу отметить, что мы были в шестерке лучших и прошли отбор из трех сотен претендентов.





Для нас Munich Film Up — это возможность девелопмента нашего проекта, изучение кинорынка и нетворкинг.

Трудности женщин в кино

Сексизм — это первое, с чем сталкиваются женщины в этой сфере. Если обратиться к официальным документам,становится очевидно — на мужчин выделяют в 3–4 раза больше финансовых ресурсов, чем на женщин. Кроме того, женщинам зачастую платят меньше и чаще назначают на второстепенные должности.

Неясно, откуда берет начало такая практика, но эти проблемы по-прежнему актуальны. Особенно тяжело приходится молодым девушкам, только начинающим карьеру, — они нередко сталкиваются с сексуальным давлением. Я сама столкнулась с этой проблемой в начале своего пути сценариста. Из-за возраста и неопытности я не знала, как правильно реагировать, поэтому просто старалась игнорировать подобное поведение.

Со временем ты начинаешь изучать эту среду и понимать, кто есть кто. Сейчас я не позволяю никому подобного отношения к себе и очень внимательно подхожу к выбору людей, с которыми работаю. Айзада Амангельды

Хочу отметить, что в нашей стране очень много талантливой молодежи. Мне довелось познакомиться с дипломными работами и первыми фильмами девушек-режиссеров — они произвели на меня большое впечатление. Эти работы отличаются высоким уровнем исполнения, сопоставимым с зарубежными аналогами. Однако, к сожалению, многие из этих молодых дарований со временем гаснут из-за отсутствия поддержки и других проблем.