Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит представитель Южной Кореи

Южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук возглавит жюри Каннского фестиваля. Режиссер «Олдбоя» станет первым председателем каннского жюри из Южной Кореи.

«Председательство Пак Чхан-ука символизирует раннюю и глубокую приверженность Каннского кинофестиваля корейскому кинематографу... Корея — крупная кинематографическая держава, чьи сокровища открываются заново год за годом. Страна доказала свою способность создавать масштабные современные произведения, которые привлекают миллионы зрителей в кинотеатры», — говорится в заявлении организаторов фестиваля.

В 2004 году картина «Олдбой» получила Гран-при Каннского фестиваля, позже различные награды в Каннах получили фильмы Пак Чхан-ука «Жажда», «Служанка» и «Решение уйти».

79-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.