17:33
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Общество

Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит представитель Южной Кореи

Южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук возглавит жюри Каннского фестиваля. Режиссер «Олдбоя» станет первым председателем каннского жюри из Южной Кореи.

«Председательство Пак Чхан-ука символизирует раннюю и глубокую приверженность Каннского кинофестиваля корейскому кинематографу... Корея — крупная кинематографическая держава, чьи сокровища открываются заново год за годом. Страна доказала свою способность создавать масштабные современные произведения, которые привлекают миллионы зрителей в кинотеатры», — говорится в заявлении организаторов фестиваля.

В 2004 году картина «Олдбой» получила Гран-при Каннского фестиваля, позже различные награды в Каннах получили фильмы Пак Чхан-ука «Жажда», «Служанка» и «Решение уйти».

79-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363722/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Победа на Бишкекском кинофестивале. Сценарий, написанный сердцем
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля вручили фильму из Ирана
В Каннах открылся 78-й кинофестиваль. Роберту Де Ниро вручили награду
Фильм Каннского фестиваля «Холм» предлагают посмотреть и обсудить бишкекчанам
Фильм о мигрантке из Кыргызстана вошел в основную конкурсную программу Канн
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
26 февраля, четверг
17:13
В Бишкеке задержан водитель. За взятку хотел вернуть авто с подложными номерами В Бишкеке задержан водитель. За взятку хотел вернуть ав...
17:11
Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит представитель Южной Кореи
17:01
Пограничники в Баткене пресекли незаконный вывоз 10 телят за границу
16:59
Бишкекчане требуют проверки: на здании КГИФК монтируют вентфасад
16:46
Налоговики пресекли ввоз 11 тонн просроченных сладостей в Кыргызстан