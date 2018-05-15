В Кыргызстане милиционеры почтили память погибших коллег

Сегодня во всех областях Кыргызстана прошел день памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В центральном аппарате МВД ветераны милиции и руководство ведомства возложили цветы к мемориалу Славы, на стене которого увековечены имена погибших.

Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков в своем выступлении выразил глубокое уважение мужеству тех, кто до конца исполнил свой долг и пожертвовал жизнью, защищая граждан.

«Мужество и доблесть милиционеров, которые, не жалея жизни, остались верными долгу и Отечеству, всегда будут в нашей памяти. Сегодня мы увековечиваем память Уларбека Майрамбекова, погибшего при задержании преступника. Его имя записано рядом с именами милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их имена навсегда останутся вписанными в историю славы нашей страны», — сказал Суйун Омурзаков.

Руководители всех управлений внутренних дел также отдали дань памяти погибшим коллегам на плацу, возложили к памятнику венки и цветы.

Во всех районах и городах милиционеры почтили сослуживцев минутой молчания.

Заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области Канат Айдакеев отметил, что семьям погибших оказывают посильную материальную помощь, оперативно решают их бытовые проблемы. Детям погибших помогают при поступлении в учебные заведения и трудоустройстве после их окончания.

В Оше и Джалал-Абаде родственникам погибших выделили от имени личного состава и руководства материальную помощь.

По данным пресс-службы МВД, с 1999-го по 2017 год при исполнении служебных обязанностей на территории республики погибли 164 сотрудника органов внутренних дел.