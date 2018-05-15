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Общество

Он не виновен. За Карганбека Самакова вступилась общественность

Фото ИА «24.kg». Пресс-конференция

Обвинение экс-депутата парламента Карганбека Самакова — надуманное. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил народный писатель Мар Байджиев.

По его словам, никакой вины Карганбека Самакова нет. Решение о трансформации земли приняла местная власть, а не Карганбек Самаков, который не имел таких полномочий. Он просто освоил запущенные земли и принес доход государству, а не ущерб. Земельные участки он приобрел на законном основании. 

Адвокат Карганбека Самакова Бактыбек Асамудинов добавил, что на момент трансформации земли Карганбек Самаков не занимал никакой должности, он был простым бизнесменом. 

Карганбеку Самакову инкриминируют незаконную трансформацию земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Уголовное дело возбудили 14 мая 2015 года. Он приговорен к 10 годам тюрьмы. Сейчас дело рассматривается в Бишкекском городском суде. 
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