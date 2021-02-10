Верховный суд отменил приговор Карганбеку Самакову

Приговоры в отношении экс-депутата парламента Карганбека Самакова отменены. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Уточняется, что уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Бишкека в ином составе суда.

Напомним, Карганбека Самакова и других обвинили в незаконной трансформации 262 гектаров земель в Байтикском, Лебединовском и Кара-Джыгачском айыльных округах Аламединского района. Судья Октябрьского райсуда Дамирбек Назаров осудил Карганбека Самакова на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

17 января 2019 года сыну экс-депутата парламента Карганбека Самакова Кубанычбеку Самакову, приговоренному Октябрьским районным и Бишкекским городским судами к десяти годам лишения свободы, сокращен срок заключения. Он должен отсидеть шесть лет.