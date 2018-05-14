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Общество

Почти 390 тысяч сомов потратит Бишкекский горкенеш на приобретение сувениров

На приобретение национальных сувениров и памятных подарков Бишкекский городской кенеш потратит почти 390 тысяч сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Планируется приобрести пять бронзовых плакеток «Бишкек» с изображением главных достопримечательностей столицы Кыргызстана. На подарки закажут 71 бронзовую тарелку «Бишкек», украшенную изображениями достопримечательностей столицы Кыргызстана в комплекте с подставкой в подарочной упаковке.

Также горкенеш приобретет подарочные ручки: «из античного серебра» и «из золота» из серии «Кыргызстан», украшенные рельефными рисунками. Правда, драгоценных металлов в пишущих предметах нет. Первая сделана из латуни, а вторая — из бронзы. Таких хотят купить по 9 штук.

Приобретут такое же количество простых наборов «Кыргызстан»: визитница и брелок-калпак из бронзы, покрытый сусальным золотом, — в подарочной упаковке; наборов из золота (визитница, ручка) и из античного серебра (ручка, визитница) (из бронзы и латуни соответственно). 

Помимо этого, еще 60 тысяч сомов городской кенеш потратит на приобретение национальной одежды. На эти средства планируют купить по пять чепкенов, ак калпаков и камчей. 
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